Nikkei: Sony и TSMC инвестируют $6,3 млрд в совместное производство фотоматриц

Японская корпорация Sony и тайваньский производитель чипов TSMC ведут переговоры о создании СП, для которого компании инвестируют 1 трлн иен ($6,3 млрд) в завод по выпуску новейших фотоматриц. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Sony является одним из крупнейших в мире производителей фотоматриц для смартфонов, которые используются в продукции не только Sony, но и многих других компаний. TSMC занимает лидирующее положение в мировом производстве чипов и полупроводников, которые также используются в продукции многих компаний из США, Европы и Азии.

Новый объект будет расположен на территории уже существующего кампуса Sony по производству датчиков изображения в префектуре Кумамото на юге Японии. Контрольный пакет акций в размере около 60% будет принадлежать подразделению Sony — Semiconductor Solutions, а оставшиеся 40% — компании TSMC. Производство может начаться уже в 2029 году.

Евгений Хвостик