Канатную дорогу между Россией и Китаем откроют в мае 2027 года

Первую в мире трансграничную канатную дорогу между Благовещенском и китайским Хэйхэ планируют открыть в мае 2027 года. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину директор «Центра развития территорий» Амурской области Петр Стрелец.

Церемония открытия состоится на форуме «Амурэкспо», сказал господин Стрелец во время встречи Владимира Путина с урбанистами в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова в Улан-Удэ.

Согласно проекту, пропускная способность канатной дороги составит 6,8 тыс. человек в сутки на каждом направлении. Протяженность — 976 м. Поездка будет занимать 2,5 минуты. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали межправительственное соглашение о строительстве канатной дороги в Пекине в 2015 году.