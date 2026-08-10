Один человек погиб и двое ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

При атаке беспилотников в Белгородской области погиб один человек, еще двое — пострадали. Об этом сообщает оперштаб региона в Telegram.

В городе Шебекино FPV-дрон ударил по грузовику на одном из предприятий, погиб мужчина. При взрыве загорелся автомобиль, огонь перекинулся на соседнюю машину. Пожар ликвидировали.

Еще один беспилотник сдетонировал в поселке Октябрьский Белгородского округа. Двое мужчин получили осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода.

При ударе БПЛА в поселке Красная Яруга повреждены окна и заборы трех частных домов, а также автомобиль. В городе Грайворон при атаке в двух частных домах повреждены крыши, окна и фасады.