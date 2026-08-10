Путин поддержал идею закона о мастер-планах по развитию городов

Президент Владимир Путин поддержал идею разработать закон, регламентирующий создание и действие мастер-планов по развитию населенных пунктов. Об этом глава государства заявил на встрече с урбанистами в Улан-Удэ.

Один из участников встречи обратился к президенту с просьбой поддержать разработку закона. Он, по его словам, необходим для строительной сферы, урбанистов и всех, кто причастен к благоустройству территорий.

«Что касается закона о мастер-планах..., согласен, конечно», — сообщил Владимир Путин. По его словам, такой документ должен фиксировать, что будет построено. Он также должен включать сроки, цели строительства, его отдачу, технико-экономическое обоснование и другие параметры.

Эти положения, по словам Владимира Путина, должны носить обязательный характер. «И здесь, конечно, лучше, если все будет описано соответствующим образом в нормативном документе», — отметил глава государства. Президент сообщил, что передаст вопрос на контроль правительства и Госдумы следующего созыва.