Путин поддержал идею закона о мастер-планах по развитию городов
Президент Владимир Путин поддержал идею разработать закон, регламентирующий создание и действие мастер-планов по развитию населенных пунктов. Об этом глава государства заявил на встрече с урбанистами в Улан-Удэ.
Один из участников встречи обратился к президенту с просьбой поддержать разработку закона. Он, по его словам, необходим для строительной сферы, урбанистов и всех, кто причастен к благоустройству территорий.
«Что касается закона о мастер-планах..., согласен, конечно», — сообщил Владимир Путин. По его словам, такой документ должен фиксировать, что будет построено. Он также должен включать сроки, цели строительства, его отдачу, технико-экономическое обоснование и другие параметры.
Эти положения, по словам Владимира Путина, должны носить обязательный характер. «И здесь, конечно, лучше, если все будет описано соответствующим образом в нормативном документе», — отметил глава государства. Президент сообщил, что передаст вопрос на контроль правительства и Госдумы следующего созыва.
Идея разработки закона, регламентирующего создание и действие мастер-планов, не нова: ещё в апреле 2025 года Владимир Путин отмечал, что у мастер-планов пока нет чёткого правового статуса, и призвал внести ясность в их соотношение с генеральными и комплексными планами развития территорий. На встрече с урбанистами в Улан-Удэ Владимир Путин также подчеркнул, что при модернизации населённых пунктов важно гармонично вписывать новые объекты в сложившуюся архитектурную среду, сохраняя самобытность городов и посёлков.
В целом, Владимир Путин регулярно проводит совещания по вопросам мастер-планов. Например, в августе 2025 года он проводил совещание по мастер-плану развития Магадана, отметив, что город меняется благодаря реализации этого документа. В ходе встречи с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко в апреле 2025 года президент также обсуждал разработку мастер-планов городов.