JPMorgan улучшил прогноз по индексу S&P 500

Аналитики американского банка JPMorgan Chase (JPM) улучшили свой прогноз по индексу S&P 500 до конца года. Если раньше они ожидали, что индекс вырастет до 7800 пунктов, то теперь — до 8000 пунктов.

Причинами, по которым в банке решили скорректировать прогноз, стали хорошие корпоративные результаты многих американских компаний по итогам второго квартала, а также продолжающиеся инвестиции в искусственный интеллект. В JPM ожидают, что расходы на ИИ будут расти. По прогнозам на эту технологию в текущем году придется более половины от общего объема капитальных затрат в размере $1,5 трлн во всех компаниях индекса S&P 500.

Это уже второе повышение прогноза JPM по S&P 500 за последние 2 месяца — в июне он был поднят с 7600 до 7800 пунктов. Сейчас индекс S&P 500 находится на уровне 7757 пунктов. С начала года прирост составил 13%.

Евгений Хвостик