По счетам и голосам

«Ъ-Урал» проанализировал пятилетнюю деятельность депутатов Госдумы восьмого созыва от Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО. Самыми активными законотворцами стали представители «Справедливой России», ЛДПР и «Новых людей», лидерами по числу выступлений — трое политиков от «Единой России». Несмотря на различия во взглядах, большая часть из них отчиталась о росте заработка в два-пять раз за четыре года, и заявила о планах переизбраться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

От регионов «тюменской матрешки» в Госдуме, которая 27 июля провела последнее заседание, на протяжении пяти лет трудились 14 депутатов: интересы Тюменской области и ХМАО представляли по шесть человек, ЯНАО — два.

По итогам голосования в 2021 году во всех пяти одномандатных округах на территории трех субъектов победу одержали кандидаты от «Единой России», по партсписку партия взяла четыре мандата. Кандидаты от «Новых людей» получили по партсписку два места в Госдуме, от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — Патриоты — За правду» (с 2025 года. — «Справедливая Россия») — по одному.

Тюменскую область в Госдуме уже не первый раз представляли бывший замгенпрокурора РФ Эрнест Валеев, шахматист Анатолий Карпов, экс-гендиректор «Российской топливной компании» Николай Брыкин и бывший депутат Тюменской облдумы Иван Квитка (все от «Единой России»). Новыми депутатами от региона стали генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев (КПРФ) и секретарь санкт-петербургского реготделения «Новых людей» Ксения Горячева.

От ХМАО избрались адвокат Ольга Ануфриева, экс-мэр Сургута Вадим Шувалов и бывший гендиректор компании «Газпром трансгаз Югорск» Павел Завальный (все от «Единой России»), бывший коммерческий директора «Курортстройсервиса» Роза Чемерис («Новые люди»), экс-советник главы Минкульта РФ Владимира Мединского в 2013-2017 годах Николай Новичков (СРЗП) и бывший депутат думы ХМАО Евгений Марков (ЛДПР). Последний в 2025-м был назначен замминистра природных ресурсов РФ, его мандат получил вице-спикер Тюменской облдумы, бывший замгубернатора Тюменской области Владимир Сысоев (ЛДПР).

ЯНАО представляли экс-губернатор Дмитрий Кобылкин и бывший директор государственно-правового департамента округа Дмитрий Погорелый (все от «Единой России»).

Всего «Единая Россия» получила 324 депутатских кресла в Госдуме из 450, КПРФ — 57, СРЗП — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, самовыдвиженцы — пять, Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному.

За пять лет Госдума одобрила 2 980 законопроектов из всех 5 614 рассмотренных. Спикер Вячеслав Володин («Единая Россия») подчеркнул, что основная работа Госдумы шла вокруг реализации послания президента, достижения целей национального развития и обеспечения целей СВО.

Лидерами по числу внесенных законопроектов среди тюменских политиков стали справоросс Николай Новичков (481), либерал-демократ Владимир Сысоев (163), единоросс Эрнест Валеев (114), представители от «Новых людей» Ксения Горячева (112) и Роза Чемерис (91). Однако большая часть предложений оппозиционеров осталась нереализованной — депутат от СРЗП добился поддержки 39 инициатив, от ЛДПР — шести, госпожи Чемерис и Горячева — 49 и 29 соответственно. Сопротивление ощутил и коммунист Виктор Соболев — из 54 его законопроектов поддержали только 21.

Инициативы тюменских единороссов Госдума рассматривала более благосклонно. Эрнесту Валееву удалось добиться одобрения 94 из 114 инициатив, Ивану Квитке — 58 из 66, Дмитрию Кобылкину — 45 из 59, Николаю Брыкину — 40 из 51, Вадиму Шувалову — 41 из 47, Павлу Завальному — 40 из 46, Ольге Анфуриевой — всех 42, Дмитрию Погорелому — 35 из 39, Анатолию Карпову — 30 из 34.

Депутаты от оппозиции уступили первенство «Единой России» и по числу выступлений — больше всех парламентарии слушали Ольгу Ануфриеву (178 раз), Эрнеста Валеева (168) и Николая Брыкина (156). Справоросс Николай Новичков смог высказаться перед коллегами всего 122 раза, Роза Чемерис и Ксения Горячева (от «Новых людей») — 102 и 89 раз соответственно, коммунист Виктор Соболев — 74 раза, либерал-демократ Владимир Сысоев — 73 раза.

Реже свое мнение высказывали единороссы Павел Завальный (67), Дмитрий Кобылкин и Дмитрий Погорелый (по 33 каждый). Вадим Шувалов включал микрофон для выступления всего пять раз, Иван Квитка — один (в 2024 году), Анатолий Карпов — в прошлом созыве (в 2020 году).

Самими протестными ожидаемо стали депутаты от оппозиции. Коммунист Виктор Соболев проголосовал «против» рассматриваемых законопроектов 611 раз, справоросс Николай Новичков — 454 раза, представители от «Новых людей» Ксения Горячева и Роза Чемерис — 253 и 249 раз соответственно. Они часто воздерживались и не голосовали: госпожи Горячева и Чемерис отказывались выражать позицию 4 893 и 4 730 раз соответственно, господа Соболев и Новичков 4 735 и 4 603 соответственно.

Иван Квитка голосовал «против» всего 102 раза, Вадим Шувалов — 88, Эрнест Валеев — 87, Дмитрий Кобыкин — 82, Павел Завальный — 79, Николай Брыкин — 76, Ольга Ануфриева — 75, Дмитрий Погорелый — 67, Анатолий Карпов — 61, Владимир Сысоев — три. По многим вопросам они решили воздержаться от голосования: Дмитрий Кобылкин — 4 562 раз, Павел Завальный — 4 294, Николай Брыкин — 4 110, Анатолий Карпов — 4 068, Вадим Шувалов — 3 562, Ольга Ануфриева — 3 457, Эрнест Валеев — 3 390, Иван Квитка — 3 370, Дмитрий Погорелый — 3 361, Владимир Сысоев — 1 404.

Наибольшую поддержку внесенные в Госдуму инициативы получили от единороссов Дмитрия Погорелого (голосовал «за» 13 261 раз), Ивана Квитки (13 217), Эрнеста Валеева (13 212), Ольги Ануфриевой (13 143) и Вадима Шувалова (13 039).

Представители оппозиции решили поддержать менее 12 тыс. инициатив: Роза Чемерис («Новые люди») нажимала «за» всего 11 710 раз, Николай Новичков (СРЗП) — 11 632, Ксения Горячева («Новые люди») — 11 543, Виктор Соболев (КПРФ) — 11 343. Изредка внесенные предложения одобряли единоросс Анатолий Карпов (5 449) и либерал-демократ Владимир Сысоев (2 704).

По итогам пяти лет работы в Госдуме о желании сохранить депутатский мандат заявили 13 из 14 тюменских политиков. По данным региональных избиркомов и ЦИК РФ, общий заработок парламентариев возрос со 116,9 млн руб. в 2021 году до более чем 175,7 млн руб. в 2025-м.

О наибольшем росте доходов отчистись коммунист Виктор Соболев (в три раза: с 2,5 млн до 8,3 млн руб.), представитель «Новых людей» Ксения Горячева (в четыре раза: с 1,6 млн до 6,8 млн руб.) и единоросс Дмитрий Кобылкин (в пять раз: с 4 млн до 22 млн руб.).



Менее чем в два раза заработок увеличился у депутатов от «Единой России» Анатолия Карпова (с 6,5 млн до 9,7 млн руб.), Эрнеста Валеева (с 6,9 млн до 10,6 млн руб.), Ольги Ануфриевой (с 8,2 млн до 16,1 млн руб.) и Павла Завального (с 38,6 млн до 62,6 млн руб.), от «Новых людей» Розы Чемерис (с 9,2 млн до 9,5 млн руб.), от СРЗП Николая Новичкова (с 4,1 млн до 8 млн руб.) и от ЛДПР Владимира Сысоева (с 9,4 млн до 12 млн руб.).

Единственным политиком, который заявил о снижении поступлений, стал единоросс Дмитрий Погорелый — за четыре года его доходы снизились с 11,3 млн до 9,7 млн руб. Размер заработка за 2025 год депутатов от «Единой России» из Тюменской области Николая Брыкина и Ивана Квитки, которые в 2021 году получили 6,5 млн и 7,5 млн руб. соответственно, региональный избирком не опубликовал. «Эти сведения в процессе подготовки, идут проверки контролирующих органов»,— сообщили «Ъ-Урал» в комиссии.

Депутаты от регионов «тюменской матрешки» проявили себя за пять лет как «крепкие середнячки» по сравнению с коллегами из других субъектов, считает политолог Александр Безделов. «Большинство из них не занимает руководящих постов в Госдуме, не относится к публичным фигурам во фракциях, не выделяется на фоне остальных. К ним нет вопросов у партий, и сами депутаты не пытались стать звездами в этом созыве»,— сказал он.

Политолог отметил, что ряд политиков вместо активного законотворчества занимались партийной работой и решением проблем в территориях, что устроило руководство регионов. «Иван Квитка возглавляет координационный совет "Единой России" по УрФО, Павел Завальный трудится зампредом комитета по энергетике, Анатолий Карпов — заслуженный депутат, возраст отражается на его активности, но он продолжает ездить по регионам и популяризировать шахматы, Дмитрий Погорелый компенсирует низкую активность лоббированием интересов правительства Ямала»,— пояснил господин Безделов.

Василий Алексеев