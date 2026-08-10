Путин пообещал приехать в Магадан

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Улан-Удэ пообещал посетить Магадан на 100-летие города в 2029 году. С предложением выступил замдиректора Магаданского областного краеведческого музея Артем Ковалев.

«Я, в отличие от известного персонажа известного фильма ("Бриллиантовая рука".— "Ъ"), не буду говорить: "Лучше вы к нам". Приеду»,— сказал господин Путин во время встречи с урбанистами, которые занимаются развитием дальневосточных городов (цитата по сайту Кремля).

Встреча прошла в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова в Улан-Удэ. Один из участников мероприятия выступил с идеей разработать закон о создании мастер-планов по развитию населенных пунктов. Глава государства поддержал предложение и пообещал передать инициативу на контроль правительству и следующему составу Госдумы.

«Мастер-план — это что? Он должен сказать, что должно быть построено, когда, каковы цели, какая отдача, технико-экономическое обоснование и так далее. Здесь, конечно, лучше, если все будет описано соответствующим образом в нормативном документе»,— отметил президент.