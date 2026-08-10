Путин призвал не допустить депопуляции некоторых регионов России
Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию призвал прекратить депопуляцию некоторых российских субъектов. По его словам, при развитии крупных экономических центров важно не допустить оттока населения из других регионов.
Президент России Владимир Путин
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо», — обратился он к урбанистам, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока (цитата по ТАСС).
Президент призвал «пройти между Сциллой и Харибдой» и «найти оптимальное, сбалансированное решение». Он уточнил, что имеет в виду текущие возможности использования современных технологий, интернета и искусственного интеллекта, а также другие возможности IT-сферы.
В декабре 2025 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выпустил доклад, согласно которому сотни малых и моногородов в России находятся под угрозой исчезновения из-за массового оттока населения. Отмечается, что основными причинами этого являются отток молодёжи, недостаточно развитая инфраструктура, ограниченные возможности для образования и карьерного роста. Также в ноябре 2025 года эксперты РАНХиГС выразили опасения относительно жизнеспособности почти 130 малых городов, где за последние десять лет убыль населения составила 314,5 тыс. человек, особенно в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах.
Проблема депопуляции затрагивает также и крупные территории. Так, в сентябре 2024 года Владимир Путин назвал рост населения главным маркером успеха мер поддержки Дальнего Востока, подчеркивая необходимость создания условий для привлечения молодёжи в регион. В 2021 году он заявлял, что темпы оттока населения с Дальнего Востока сократились, но люди всё ещё уезжают, и задача состоит в приумножении, а не только сохранении населения региона.
Президент России Владимир Путин в августе 2026 года в ходе встречи с градостроителями подчеркнул важность бережного подхода к развитию городских пространств с учетом внедрения цифровых технологий, а также необходимость сохранения самобытности и уникальности российских городов и поселков. Он выделил стратегические регионы, включая Дальний Восток, Сибирь, Арктику, а также Донбасс и Новороссию, как территории, охваченные программой обновления.