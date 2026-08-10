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Путин призвал не допустить депопуляции некоторых регионов России

Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию призвал прекратить депопуляцию некоторых российских субъектов. По его словам, при развитии крупных экономических центров важно не допустить оттока населения из других регионов.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо», — обратился он к урбанистам, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока (цитата по ТАСС).

Президент призвал «пройти между Сциллой и Харибдой» и «найти оптимальное, сбалансированное решение». Он уточнил, что имеет в виду текущие возможности использования современных технологий, интернета и искусственного интеллекта, а также другие возможности IT-сферы.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В декабре 2025 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выпустил доклад, согласно которому сотни малых и моногородов в России находятся под угрозой исчезновения из-за массового оттока населения. Отмечается, что основными причинами этого являются отток молодёжи, недостаточно развитая инфраструктура, ограниченные возможности для образования и карьерного роста. Также в ноябре 2025 года эксперты РАНХиГС выразили опасения относительно жизнеспособности почти 130 малых городов, где за последние десять лет убыль населения составила 314,5 тыс. человек, особенно в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах.

Проблема депопуляции затрагивает также и крупные территории. Так, в сентябре 2024 года Владимир Путин назвал рост населения главным маркером успеха мер поддержки Дальнего Востока, подчеркивая необходимость создания условий для привлечения молодёжи в регион. В 2021 году он заявлял, что темпы оттока населения с Дальнего Востока сократились, но люди всё ещё уезжают, и задача состоит в приумножении, а не только сохранении населения региона.

Президент России Владимир Путин в августе 2026 года в ходе встречи с градостроителями подчеркнул важность бережного подхода к развитию городских пространств с учетом внедрения цифровых технологий, а также необходимость сохранения самобытности и уникальности российских городов и поселков. Он выделил стратегические регионы, включая Дальний Восток, Сибирь, Арктику, а также Донбасс и Новороссию, как территории, охваченные программой обновления.

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