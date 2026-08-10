Путин призвал не допустить депопуляции некоторых регионов России

Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию призвал прекратить депопуляцию некоторых российских субъектов. По его словам, при развитии крупных экономических центров важно не допустить оттока населения из других регионов.

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Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо», — обратился он к урбанистам, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока (цитата по ТАСС).

Президент призвал «пройти между Сциллой и Харибдой» и «найти оптимальное, сбалансированное решение». Он уточнил, что имеет в виду текущие возможности использования современных технологий, интернета и искусственного интеллекта, а также другие возможности IT-сферы.