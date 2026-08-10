Путин призвал сохранять исторический облик российских городов
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости бережного подхода к развитию городских пространств в условиях внедрения цифровых технологий. Выступая на встрече с градостроителями, господин Путин подчеркнул, что при модернизации населенных пунктов важно гармонично вписывать новые объекты в сложившуюся архитектурную среду, сохраняя самобытность и уникальность российских городов и поселков.
Особое внимание Владимир Путин уделил вопросам восстановления объектов культурного наследия. Он отметил, что их обновление — неотъемлемая часть сохранения облика страны. Президент назвал многоликую палитру регионов общенациональным достоянием, требующим особой заботы со стороны государства. Эти принципы, по его словам, должны распространяться на все территории, включая исторические поселения.
Владимир Путин выразил уверенность, что консолидированная работа команды профессионалов позволит достичь максимальных результатов в благоустройстве как крупных мегаполисов, так и малых сел. Господин Путин отдельно выделил стратегические регионы, среди которых Дальний Восток, Сибирь, Арктика, а также Донбасс и Новороссия, подчеркнув, что программа обновления охватывает всю страну.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял о необходимости переосмысления существующей системы образования и разработки новых программ обучения в условиях развития новых технологий. В частности, он подчеркивал, что нельзя допустить появления «людей-автоматов», умеющих только «кнопки нажимать», и призвал сохранить фундаментальные основы образования, формируя творческое и аналитическое мышление.
В 2026 году Владимир Путин также отметил, что железнодорожники активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику и цифровизацию сервисов, при развитии инфраструктуры железных дорог. Развитие городской среды, включая сохранение её исторического облика, обсуждалось и на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году, где Владимир Путин отмечал, что Санкт-Петербург, в котором тесно переплетены прошлое и настоящее, традиции и инновации, становится местом рождения повестки будущего.
В 2020 году Владимир Путин уже напоминал правительству о поручении вести строгий учет, паспортизацию и охрану памятников истории и культуры. Это произошло после того, как более 350 российских реставраторов и экспертов опубликовали открытое письмо с просьбой не передавать реставрационную отрасль в ведение строительного комплекса.