Путин призвал сохранять исторический облик российских городов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости бережного подхода к развитию городских пространств в условиях внедрения цифровых технологий. Выступая на встрече с градостроителями, господин Путин подчеркнул, что при модернизации населенных пунктов важно гармонично вписывать новые объекты в сложившуюся архитектурную среду, сохраняя самобытность и уникальность российских городов и поселков.

Особое внимание Владимир Путин уделил вопросам восстановления объектов культурного наследия. Он отметил, что их обновление — неотъемлемая часть сохранения облика страны. Президент назвал многоликую палитру регионов общенациональным достоянием, требующим особой заботы со стороны государства. Эти принципы, по его словам, должны распространяться на все территории, включая исторические поселения.

Владимир Путин выразил уверенность, что консолидированная работа команды профессионалов позволит достичь максимальных результатов в благоустройстве как крупных мегаполисов, так и малых сел. Господин Путин отдельно выделил стратегические регионы, среди которых Дальний Восток, Сибирь, Арктика, а также Донбасс и Новороссия, подчеркнув, что программа обновления охватывает всю страну.