На предприятии в Тюменской области произошел пожар из-за падения обломков БПЛА
На территории одного из промышленных предприятий в Тюменской области произошел пожар в результате падения нескольких БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.
«На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Ситуация на моем личном контроле», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Александр Моор предупредил, что приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни. Он призвал не распространять в интернете видеозаписи и фотографии беспилотников, в том числе их обломков и последствий ударов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор 25 июля 2026 года сообщал о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени, вызванном падением беспилотника, и о работе экстренных служб на месте происшествия. Тогда же он проинформировал о введении режима беспилотной опасности в регионе и временных ограничениях в аэропорту Тюмени.
В тот же день, 25 июля 2026 года, Моор сообщил, что возгорание на НПЗ было ликвидировано, пострадавших нет, а размер ущерба устанавливается. Режим беспилотной опасности был отменен, а фейерверк в честь 440-летия города Тюмени — отменен. Ранее, 20 июня 2026 года, губернатор Моор сообщал об отражении атаки БПЛА на Тюменский НПЗ, когда завод повреждений не получил, а сотрудники были эвакуированы.