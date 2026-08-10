На предприятии в Тюменской области произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

На территории одного из промышленных предприятий в Тюменской области произошел пожар в результате падения нескольких БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

«На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Ситуация на моем личном контроле», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Александр Моор предупредил, что приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни. Он призвал не распространять в интернете видеозаписи и фотографии беспилотников, в том числе их обломков и последствий ударов.