В Британии ради «могилы Добби» перенесли прокладку высоковольтного кабеля

Поклонники вселенной «Гарри Поттера» добились изменения маршрута прокладки нового высоковольтного кабеля стоимостью 430 млн фунтов стерлингов (около 48 млрд руб.), чтобы спасти «место захоронения» домашнего эльфа Добби. Об этом сообщило издание Independent со ссылкой на директора проекта Саймона Людлама.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Могила Добби

Фото: Matthew Horwood / Getty Images Могила Добби

Фото: Matthew Horwood / Getty Images

Высоковольтный кабель для передачи солнечной и ветровой энергии из Великобритании в Ирландию должен был пройти через популярный пляж Фрешуотер-Уэст на западе Уэльса. На этом месте была снята сцена похорон Добби, который погиб в первой части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти». С тех пор пляж посещает множество фанатов, принося к «могиле» раскрашенные камни в память о персонаже.

После обнародования плана прокладки силовой линии поклонники франшизы начали обрывать телефоны компании с требованием внести изменения в проект. «Мы связались с проектировщиками и обсудили, как именно можно перенаправить кабель, чтобы он не проходил через могилу Добби, — объяснил господин Людлам. — Многие были этому очень рады».

Энергосистему, предусматривавшую прокладку 190-километрового высоковольтного кабеля между Уэльсом и Ирландией, ввели в эксплуатацию в 2025 году. Около 160 км кабеля прошли под Ирландским морем. Система обеспечивает электроэнергией около 380 тыс. домов.