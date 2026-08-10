Участник СВО будет курировать разработку медтехники на концерне «Аксион»

Командира зенитно-ракетной батареи—участника СВО Дениса Лунина назначили главным специалистом конструкторского отдела разработки медицинской техники ижевского концерна «Аксион». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На предприятии бывший военнослужащий будет курировать разработки технической документации на новые изделия и контролировать модернизацию текущих серийных образцов. В их числе — кардиографы и дефибрилляторы, инфузионная техника.

«Здесь он (Денис Лунин.— “Ъ-Удмуртия”) работал просто как специалист, а теперь мы будем возлагать на него дополнительные функции в связи с тем, что он будет координировать работу конструкторов. Плюс разработка новых изделий»,— рассказал замгендиректора по развитию концерна Евгений Молчанов.

Денис Лунин прошел переподготовку по программе «СВОй резерв 18». На СВО ушел добровольцем в 2023 году. В зоне спецоперации был тяжело ранен. Солдат награжден медалью «За отвагу». Ранее военнослужащий участвовал в боевых действиях в Чечне. Денис Лунин имеет образование по двум специальностям — «Инженер-механик» и «Юриспруденция».

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что другого участника программы «СВОй резерв 18» Руслана Корнилова назначили советником главы Воткинска по вопросам патриотического воспитания, адаптации ветеранов боевых действий и гражданской обороны.

По данным правительства республики, места на госслужбе и в организациях Удмуртии получили 15 ветеранов СВО, прошедших через программу.