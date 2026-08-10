Чат-бот для жалоб на работу транспорта запустили в Челябинске

В Челябинске разработали чат-бот «Комфортный транспорт», через который местные жители могут сообщать о проблемах в автобусах, троллейбусах и трамваях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К системе подключат всех перевозчиков, а также представителей транспортных ведомств и прокуратуры. Планируется, что чат-бот позволит оперативно исправлять недочеты, обнаруженные в общественном транспорте. Жители смогут передавать информацию о заминках в работе кондиционеров или обогревателей, неудовлетворительном техническом состоянии машин и прочем.

Виталина Ярховска