Глава Магнитогорска вошел в топ-10 мэров России

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» представил итоги исследования деятельности глав российских городов за июнь — июль 2026 года. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников занял седьмую строчку списка, став единственным представителем Челябинской области в топ-10. Глава Челябинска Алексей Лошкин расположился на 51-м месте, мэр Кургана Антон Науменко — на 79-м.

Согласно результатам опроса, эксперты высоко оценили работу Сергея Бердникова, закрепив его в группе лидеров. По мнению экономиста Александра Воротникова, в текущих условиях эффективность мэров зависит от их способности выступать «руками и глазами» губернаторов на местах, обеспечивая при этом комфортную городскую среду.

Позиция главы Челябинска Алексея Лошкина (вторая группа рейтинга) оценивается как стабильная. Политолог Павел Салин отмечает, что деятельность руководителей крупных городов сейчас полностью синхронизирована с региональной «вертикалью». Основной задачей для них остается подготовка к осенним выборам и решение текущих хозяйственных вопросов.

Глава Кургана Антон Науменко оказался в конце списка (третья группа).

Первую тройку федерального рейтинга возглавили мэры Москвы (Сергей Собянин), Казани (Ильсур Метшин) и Ханты-Мансийска (Максим Ряшин). Исследование проводилось на основании заочного анкетирования экспертов из различных профессиональных сфер.

Евгений Рыженьков