Жилой квартал К100 в Екатеринбурге стал победителем федерального конкурса

Жилой квартал К100 компании «Практика» занял первое место в номинации «Лучший шоу-рум жилого комплекса» летнего конкурса «ТОП ЖК», который проводит Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ). В конкурсе участвовали 502 проекта от 163 застройщиков из 53 регионов.

Фото: пресс-служба ООО «Практика Девелопмент»

Победителем стал шоу-рум первой очереди К100 — евро-квартира площадью 44 кв. м. Как объяснили в компании, при создании шоу-рума стремились продемонстрировать возможности планировки и показать, как организовано жилое пространство. В демо-квартире представлены кухня-гостиная, спальня, гардеробная и санузел. Кроме того, посетители могут протестировать систему «Умный дом», которой оснащены квартиры первой очереди.

В компании «Практика» отмечают, что при оформлении шоу-румов делают акцент на сочетании эстетики и функциональности. По замыслу застройщика, такой формат позволяет потенциальным покупателям оценить планировку и используемые в проекте решения до заселения.

Фото: пресс-служба ООО «Практика Девелопмент»

Квартал К100 расположен на Эльмаше, в десяти минутах ходьбы от станции метро «Проспект Космонавтов». Рядом находятся торговый центр Veer Mall, гипермаркет METRO, школы и детские сады. В проекте предусмотрены колясочные и лапомойки в лобби, а в подземный паркинг можно спуститься на лифте.

Справка: Компания «Практика» – девелопер полного цикла, объединяющая девелопмент, строительство и управление недвижимостью. С 2007 года построила более 1 млн кв. м недвижимости. По данным Единого ресурса застройщиков, по итогам 2025 года «Практика» занимает третье место в Свердловской области по объему ввода жилья. Компания активно расширяет географию: сегодня работы ведутся не только в Екатеринбурге, но и в Кемерове, Томске, Кургане, Самаре, Перми и Ярославле. В шести из этих городов девелопер реализует проекты комплексного развития территории, в рамках которых строит дома, создает инфраструктуру и благоустраивает территорию.

Застройщик: ООО СЗ ПРАКТИКА-А, ИНН 6671291101, ОГРН 1236600077944, проектная декларация на наш.дом.рф

ООО «ПРАКТИКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»