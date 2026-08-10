Зюганов передал Лукашенко знак Ленинской премии ЦК КПРФ

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко диплом и почетный нагрудный знак лауреата Ленинской премии ЦК партии. Церемония прошла 10 августа во Дворце Независимости в Минске, сообщило «БелТА».

Решение присудить премию белорусскому президенту члены президиума центрального комитета партии поддержали единогласно. Знак лауреата выполнен с изображением профиля Владимира Ленина на золотистом фоне.

Ленинскую премию центрального комитета партии возродили в 2017 году. Ее присуждают за вклад в общественно значимую деятельность, производственную и социальную практику, науку и культуру. За время существования возрожденной премии ее лауреатами стали 45 номинантов, а Александр Лукашенко получил награду в 2024 году.