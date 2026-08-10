В Санкт-Петербурге начали судить соучастника Дарьи Треповой в теракте Юрия Денисова

1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге начал рассматривать дело в отношении Юрия Денисова, который обвиняется в ряде преступлений террористической направленности. Как выяснил «Ъ Северо-Запад», речь идет про одного из организаторов теракта 2 апреля 2023 года на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге начался судебный процесс над соучастником Дарьи Треповой Юрием Денисовым

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге начался судебный процесс над соучастником Дарьи Треповой Юрием Денисовым

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Так, ему инкриминируют незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ), участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), вербовку в целях осуществления террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), приготовление к теракту, совершенному группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и совершение теракта, повлекшего смерть (ч. 3 п. «б» ст. 205 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, бывший охранник и бодибилдер, гражданин Украины Юрий Денисов, приехавший в Россию на машине, передал Дарье Треповой через посредника бюст со взрывчаткой, который она отнесла на встречу с Максимом Фоминым, а сам улетел за границу.

В мае 2023 года российские правоохранительные органы объявили фигуранта в розыск. Однако с тех пор какой-либо официальной информации о задержании Юрия Денисова не появлялось, поэтому судят его заочно. Все слушания по такого рода составам с некоторых пор проходят конкретно в этом суде — в закрытом режиме.

Добавим, что во время процесса по теракту Дарья Трепова призналась, что выполняла задания кураторов с Украины и заявила, что они ее подставили. Подробности читайте — в материале «Ъ».

Андрей Кучеров