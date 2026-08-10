Более 16 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Во Владивостоке из-за аварии на сетях без электричества остались более 16 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

В прокуратуре уточнили, что без света остались жители домов на улицах Адмирала Кузнецова, Владикавказская, Каплунова, Ладыгина, Невельского и других. Ведомство проводит проверку и контролирует ремонт сетей. Прокуроры оценят, как исполняется законодательство при содержании и обслуживании сетей водоснабжения, а также соблюдается ли нормативный срок для устранения аварии.

Как отметила пресс-служба ведомства, за первое полугодие 2026 года прокуратура вынесла 130 представлений из-за несвоевременного устранения аварий на коммунальных сетях. К административной ответственности привлекли 70 человек.