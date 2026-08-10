В Самарской области создали рабочую группу для ликвидации последствий урагана

На оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили ликвидацию последствий урагана, который произошел в воскресенье, 9 августа. В регионе создали рабочую группу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, основными задачами являются: уборка мусора, расчистка дорог и дворов. В течение двух дней необходимо детально проработать финансовые решения по устранению долгосрочных последствий стихии. Нужно определить объем ущерба и перечень необходимых мер.

Штормовой ветер повредил 31 автомобиль в Тольятти.

Ранее сообщалось, что ураганный ветер в регионе повалил 60 деревьев, частично были повреждены кровли 8 многоквартирных и 79 частных жилых домов, 4 социально-значимых объектов, 4 административных зданий. Без электричества остались 6902 человека.

Руфия Кутляева