В Самарской области сильный ветер повредил кровлю 87 домов и оставил без электричества более 6 тысяч человек

В воскресенье, 9 августа, на территории Самарской области наблюдались сильные порывы ветра до 26 м/с. В результате в шести муниципальных образованиях упали 60 деревьев: Самара, Тольятти, Жигулевск, Чапаевск, Большеглушицкий, Волжский и Пестравский районы. Об этом сообщает МЧС Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что пострадавших и погибших нет. Частично были повреждены кровли 8 многоквартирных и 79 частных жилых домов, 4 социально-значимых объектов, 4 административных зданий в 18 населенных пунктах.

Кроме того, было частично отключено электроснабжение в 8 муниципальных образованиях: Красноярский, Сергиевский, Волжский, Шигонский, Исаклинский, Богатовский, Елховский и Клявлинский районы.

На время проведения восстановительных работ без электричества остаются потребители 4354 частных жилых домов (6902 человека). Электроснабжение социально-значимых объектов не нарушено. К работам привлечены 59 бригад.

Руфия Кутляева