В Геленджике временно закрыли все пляжи и запретили выход в море

В Геленджике ввели временные ограничения на посещение пляжей и выход в море. Причиной стала объявленная угроза атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Распоряжения опубликовал глава города Алексей Богодистов в мессенджере «Макс».

Алексей Богодистов сообщил о закрытии всех пляжных зон как в самом Геленджике, так и в сельских округах. Кроме того, полностью запрещен выход в акваторию любых плавательных средств. Местным жителям и туристам настоятельно рекомендовано покинуть набережную и не находиться на открытых пространствах вблизи моря.

В целях безопасности горожан и гостей курорта просят укрыться в капитальных помещениях. При возможности рекомендуется спуститься в подвал или на цокольный этаж. Алексей Богодистов уточнил, что принимаемые меры — временные. Они введены исключительно для обеспечения безопасности людей в связи с работой сил противовоздушной обороны.