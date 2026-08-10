Глава ПСБ назвал трансграничные платежи инструментом «новой войны»

Председатель банка ПСБ Петр Фрадков назвал систему трансграничных платежей инструментом «новой войны». В интервью РБК он пояснил, что сейчас страны уходят от идеи универсальной расчетной системы и хотят создавать собственные, чтобы контролировать торговые потоки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ПСБ Петр Фрадков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Председатель ПСБ Петр Фрадков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Весь мир столкнулся с тем, что тема расчетов оказалась самой сложной в мире финансов, — сказал господин Фрадков. — Это, по сути, инструмент новой войны».

Он добавил, что «продукты, предлагаемые в сфере расчетных механизмов, начинают конкурировать между собой». В итоге «появляются разные решения, в том числе в цифровых активах» и «все это порождает обновленную систему платежей».

По словам главы ПСБ, это целесообразно с точки зрения безопасности и экономики, так как позволяет проводить международные операции вне зависимости от внешних ограничений.