Глава ПСБ назвал трансграничные платежи инструментом «новой войны»
Глава ПСБ Фрадков назвал трансграничные платежи инструментом новой войны
Председатель банка ПСБ Петр Фрадков назвал систему трансграничных платежей инструментом «новой войны». В интервью РБК он пояснил, что сейчас страны уходят от идеи универсальной расчетной системы и хотят создавать собственные, чтобы контролировать торговые потоки.
Председатель ПСБ Петр Фрадков
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Весь мир столкнулся с тем, что тема расчетов оказалась самой сложной в мире финансов, — сказал господин Фрадков. — Это, по сути, инструмент новой войны».
Он добавил, что «продукты, предлагаемые в сфере расчетных механизмов, начинают конкурировать между собой». В итоге «появляются разные решения, в том числе в цифровых активах» и «все это порождает обновленную систему платежей».
По словам главы ПСБ, это целесообразно с точки зрения безопасности и экономики, так как позволяет проводить международные операции вне зависимости от внешних ограничений.
Председатель банка ПСБ Петр Фрадков на 29-м Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году также выделил замещение глобальных платежных систем национальными решениями, использование альтернативных инструментов и децентрализацию трансграничных международных расчетов как ключевые тренды мирового рынка. По его мнению, мировая инфраструктура превращается в набор региональных и субрегиональных игроков, что приведет к росту эффективности. При этом Россия, как заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, комфортно занимается обеспечением финансового суверенитета, создавая собственные платежные решения, страховые компании и рейтинговую индустрию.
Фрадков отметил, что Россия должна стать одним из центров международных расчетов, поскольку у страны «нет другого выхода», кроме как быть международным игроком на глобальном уровне, а не просто потребителем. В 2025 году зампред ПСБ Михаил Дорофеев на Восточном экономическом форуме указывал, что банки разрабатывают новые безопасные технологические решения для международных расчетов бизнеса, приводя в пример финтех-компанию «А7», созданную ПСБ, с оборотом более 7 трлн рублей за год.
В ноябре 2025 года Альфа-банк запустил трансграничный электронный документооборот с Республикой Беларусь, что позволяет обмениваться документами в полностью цифровом формате менее чем за две минуты, тогда как ранее этот процесс занимал до двух недель. Это решение охватывает все ключевые направления сотрудничества и работает для текущих и потенциальных клиентов банка.