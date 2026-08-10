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Глава ПСБ назвал трансграничные платежи инструментом «новой войны»

Глава ПСБ Фрадков назвал трансграничные платежи инструментом новой войны

Председатель банка ПСБ Петр Фрадков назвал систему трансграничных платежей инструментом «новой войны». В интервью РБК он пояснил, что сейчас страны уходят от идеи универсальной расчетной системы и хотят создавать собственные, чтобы контролировать торговые потоки.

Председатель ПСБ Петр Фрадков

Председатель ПСБ Петр Фрадков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Председатель ПСБ Петр Фрадков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Весь мир столкнулся с тем, что тема расчетов оказалась самой сложной в мире финансов, — сказал господин Фрадков. — Это, по сути, инструмент новой войны».

Он добавил, что «продукты, предлагаемые в сфере расчетных механизмов, начинают конкурировать между собой». В итоге «появляются разные решения, в том числе в цифровых активах» и «все это порождает обновленную систему платежей».

По словам главы ПСБ, это целесообразно с точки зрения безопасности и экономики, так как позволяет проводить международные операции вне зависимости от внешних ограничений.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Председатель банка ПСБ Петр Фрадков на 29-м Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году также выделил замещение глобальных платежных систем национальными решениями, использование альтернативных инструментов и децентрализацию трансграничных международных расчетов как ключевые тренды мирового рынка. По его мнению, мировая инфраструктура превращается в набор региональных и субрегиональных игроков, что приведет к росту эффективности. При этом Россия, как заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, комфортно занимается обеспечением финансового суверенитета, создавая собственные платежные решения, страховые компании и рейтинговую индустрию.

Фрадков отметил, что Россия должна стать одним из центров международных расчетов, поскольку у страны «нет другого выхода», кроме как быть международным игроком на глобальном уровне, а не просто потребителем. В 2025 году зампред ПСБ Михаил Дорофеев на Восточном экономическом форуме указывал, что банки разрабатывают новые безопасные технологические решения для международных расчетов бизнеса, приводя в пример финтех-компанию «А7», созданную ПСБ, с оборотом более 7 трлн рублей за год.

В ноябре 2025 года Альфа-банк запустил трансграничный электронный документооборот с Республикой Беларусь, что позволяет обмениваться документами в полностью цифровом формате менее чем за две минуты, тогда как ранее этот процесс занимал до двух недель. Это решение охватывает все ключевые направления сотрудничества и работает для текущих и потенциальных клиентов банка.

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