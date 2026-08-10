Челябинская компания должна выплатить 75 млн рублей за причиненный почвам вред

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитало размер вреда, причиненного ООО «Стройиндустрия-7» почвам. Компания должна добровольно возместить 74,9 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения в работе организации выявили во время выездной проверки инспекторы Росприроднадзора. Выяснилось, что строительные отходы после демонтажа зданий предприятие оставляет прямо на земле. Общая площадь захламления составила 3,6 тыс. кв. м, объем складированных отходов — 748 кубических м. По результатам исследований размер вреда, причиненного почвам, составил 74,9 млн руб. В адрес ООО «Стройиндустрия-7» направлено требование о добровольном его возмещении. В случае отказа компании ведомство обратится в суд.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройиндустрия-7» зарегистрировано в Челябинске в 2014 году. Владельцем является Алексей Морев, директором — Светлана Бухарина. Выручка компании за 2025 год составила 270,7 млн руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб.

Виталина Ярховска