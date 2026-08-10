Администрация президента США уведомила украинские власти об отказе в поставках дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. Как сообщает Bloomberg, такое решение президент Дональд Трамп принял лично во время встречи в Овальном кабинете, сославшись на острый дефицит боеприпасов внутри страны и их приоритетное расходование на Ближнем Востоке.

В публикации агентства подчеркивается, что нехватка американских ракет наносит прямой ущерб обороноспособности Украины. Украинская сторона рассчитывал компенсировать этот недостаток за счет европейских средств, надеясь приобрести дополнительное вооружение у США. Однако теперь, по данным Bloomberg, американских перехватчиков либо не останется вовсе, либо их объемы будут крайне ограничены.

Российские власти неоднократно заявляли, что западные военные поставки не способны переломить ситуацию на фронте. В Кремле подчеркивают, что подобные действия лишь затягивают конфликт и осложняют перспективы политико-дипломатического урегулирования, не достигая при этом стратегических целей.