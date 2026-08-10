Московской пенсионерке дали три года за заказ на убийство бывшего мужа

Суд в Москве признал пенсионерку виновной в организации наемного убийства своего бывшего мужа. За подготовку несостоявшегося преступления ее приговорили к трем годам колонии общего режима. Об этом рассказали в столичном главке прокуратуры.

По данным следствия, мотивом для убийства стал процесс по разделу имущества после развода, а также наличие у мужчины отношений с другой женщиной. Пенсионерка обратилась к своему знакомому и предложила ему 5 млн руб. за убийство. Женщина рассказала о проблемах с сердцем у мужа и предложила отравить его, чтобы замаскировать причину смерти.

Потенциальный киллер обратился к силовикам, после чего пошел на повторную встречу с заказчицей под наблюдением правоохранителей. Они зафиксировали, как женщина передала ему аванс в размере 1 млн руб. для покупки яда. Позднее мужчина заявил заказчице, что совершил убийство, и в качестве подтверждения прислал постановочное фото тела в морге. В тот же день фигурантка отдала ему оставшиеся 4 млн руб. и была задержана.

Никита Черненко