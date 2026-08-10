Воссозданное танковое училище Челябинска стало юрлицом

Сведения о Челябинском высшем танковом командном училище, которое недавно правительство РФ решило воссоздать, появились в едином госреестре юридических лиц. Учреждение официально зарегистрировали 7 августа.

Адресом юрлица указан проспект Победы, 187, где ранее находилось Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. Учредителем является Минобороны РФ, директором — участник СВО, Герой РФ Леонид Рыжов. В учреждении будут обучать по программам высшего и среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам, а также заниматься научной и научно-исследовательской деятельностью в интересах обороны.

Челябинское высшее танковое командное училище было сформировано в 1941 году — там готовили командиров танков, военных техников и старших механиков-водителей. В 1990-х его переименовали в Челябинский танковый институт, который расформировали в 2007 году. В 2018 году имущественный комплекс учреждения выкупил местный депутат под строительство жилого комплекса.

Виталина Ярховска