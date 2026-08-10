Jeune Afrique: Румыния хочет выкупить у Нигера треть запасов урана

Румынская энергетическая компания Nuclearelectrica SA заинтересована в покупке у Нигера около 300 т уранового концентрата — или примерно трети запасов страны. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники и документы.

Как отмечает издание, о заинтересованности в покупке властям Нигера сообщил гендиректор компании Космин Гица. В ответном письме министр горнодобывающей промышленности страны Усман Абарчи отметил, что Нигер готов «изучить возможности поставок урана в Румынию и Европу». В августе румынская делегация посетила Ниамей, и представитель «дочки» Nuclearelectrica подтвердил заинтересованность в сделке.

Собеседник журнала утверждает, что стороны пришли к соглашению. Однако в румынской компании эту информацию отрицают. Один из опрошенных Jeune Afrique экспертов оценил, что такая сделка могла обойтись румынской стороне примерно в $40 млн.

Журнал отмечает, что при покупке нигерийского урана у Румынии могут возникнуть проблемы с Францией. Французская компания Orano контролировала добычу урана в этой стране до 2023 года, когда к власти после государственного переворота пришли военнослужащие. Они отозвали лицензию у французской компании и национализировали ее дочернюю структуру Somair. Orano начала судебные разбирательства, чтобы вернуть запасы урана под свой контроль. «(Orano.— “Ъ”) оставляет за собой право инициировать любые действия, включая разбирательства и иски против третьих лиц, в случае незаконного приобретения материала в нарушение ее прав на его вывоз»,— сообщили Jeune Afrique в компании.

Нигер, по данным The World Nuclear Association (WNA), занимает девятое место в мире по объему производства урана. Главным покупателем были страны Евросоюза. Летом 2023 года в Нигере произошел военный переворот, после которого власти страны начали свертывать отношения со странами Запада. В сентябре 2025-го международный арбитраж временно запретил Нигеру продавать запасы урана из-за конфликта между властями страны и французской Orano.