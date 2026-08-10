Сергей Аношин возглавил орловский филиал «РИР Энерго»

С 10 августа управляющим директором филиала АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация» (входит в госкорпорацию «Росатом», ранее называлась АО «Квадра») назначен Сергей Аношин. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Господин Аношин ранее работал управляющим директором орловской «Квадры» с января 2023-го по январь 2025-го. Кресло руководителя филиала он тогда занял после Сергея Филатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аношин

Фото: пресс-служба АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация» Сергей Аношин

Фото: пресс-служба АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация»

С августа 2021 года Сергей Аношин занимал должность директора филиала АО «Русатом инфраструктурные решения» «Росатома» (РИР, приобрело у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова 82,47% акций «Квадры» в январе 2022 года, затем довело долю в ее уставном капитале до 95,02%) в Краснокаменске Забайкальского края. До этого с 1996 года работал на должностях инженера, главного энергетика, начальника отделения, замначальника управления по работе на розничном рынке, замдиректора по сбыту на крупных предприятиях энергетического и коммунального комплекса.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в период с января 2025-го орловский филиал предприятия возглавлял Олег Астафьев в статусе исполняющего обязанности управляющего директора.

Денис Данилов