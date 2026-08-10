61% опрошенных американцев поддержали ужесточение регулирования соцсетей

61% опрошенных американцев заявили, что они поддерживают более строгое регулирование соцсетей, следует из данных совместного опроса Reuters и Ipsos. Жесткое регулирование соцсетей поддерживают сторонники как Демократической (71%), так и Республиканской (62%) партий.

66% респондентов выступают за введение ограничений на пользование соцсетями для детей и подростков и проверки возраста при входе в них. 85% опрошенных заявили, что соцсети могут вызывать у детей зависимость и вредить их психическому здоровью.

Reuters и Ipsos провели опрос в конце июля — начале августа, в нем приняли участие 4505 американцев.

Яна Рождественская