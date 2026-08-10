Бывший адвокат Карапетяна избран вице-спикером парламента Армении
Бывший адвокат главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна Арам Вардеванян избран вице-спикером парламента Армении нового созыва. Из трех заместителей председателя парламента он стал единственным представителем оппозиции — блока «Сильная Армения».
Арам Вардеванян
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Из 105 депутатов кандидатуру Арама Вардеваняна поддержали 53 парламентария, включая членов правящей партии «Гражданский договор». Против не высказался никто, сообщила председатель счетной комиссии парламента Лилит Минасян.
Самвел Карапетян с лета 2025 года находится под следствием по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Несколько месяцев он пробыл в ереванском СИЗО, затем его перевели под домашний арест. Его интересы представлял Арам Вардеванян, который в июле объявил о прекращении адвокатской деятельности.
По итогам парламентских выборов партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49% (64 мандата), «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — 23% (29 мандатов), а блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна – 10% (12 мандатов). Парламент нового созыва начал работу 2 августа.
Адвокат Арам Вардеванян представлял интересы Самвела Карапетяна в судебных процессах, связанных с его обвинениями в публичных призывах к захвату власти, и выступал с заявлениями по его делам. Так, в апреле 2026 года он комментировал обвинения в адрес кандидата в депутаты от блока «Сильная Армения» Давида Газиняна в подготовке к раздаче взяток, называя дело политическим. В январе 2026 года Арам Вардеванян сообщал, что Самвел Карапетян, находясь в СИЗО, перенес двустороннее воспаление легких, и настаивал на формальном характере уголовного преследования и бездействии следственных органов. В декабре 2025 года он также подавал кассационную жалобу на решение суда о продлении ареста Карапетяна, считая действия суда абсурдными.
Партия «Сильная Армения» была зарегистрирована в январе 2026 года на базе движения «По-нашему», созданного сторонниками Самвела Карапетяна. В феврале 2026 года Самвел Карапетян, находясь под арестом, был избран председателем этой партии. В апреле 2026 года Карапетян заявил, что передаст управление своим бизнесом детям, чтобы «служить Армении» и участвовать в выборах, а его партия намеревалась «восстановить нарушенные отношения» с Россией в случае победы на выборах.