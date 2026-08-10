«Нетаньяху играет в очень опасную игру с Трампом»

Отказ Биньямина Нетаньяху поддержать мирный план по Газе, который поддерживает президент США, остается одной из важных тем обсуждения в мире. Комментаторы не удивляются тому, что премьер-министр Израиля фактически бросил вызов своему самому близкому союзнику. По их мнению, ожидать каких-либо уступок от израильского премьера накануне выборов в Кнессет было бы неразумно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Politico.eu (Брюссель, Бельгия) Израиль отверг мирный план Трампа по Газе 9 августа Израиль отверг поддержанный США мирный план по Газе, когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не выведет свои войска из анклава до тех пор, пока «Хамас» не будет «по-настоящему разоружен»… Это наносит удар по мирным переговорам, которые администрация Трампа ведет с сентября прошлого года. Американский президент называл план «решающим шагом к переходу Газы под управление нового палестинского правительства» и предоставлению Израилю «безопасности, которую он заслуживает». Маловероятно, что Израиль выведет свои значительные силы или пойдет на другие уступки накануне парламентских выборов, намеченных на октябрь. Нетаньяху предстоит жесткая борьба за переизбрание, притом что его ультраправые партнеры по коалиции требуют от него продолжать оказывать давление на «Хамас» и сохранить военное присутствие в Газе. Кроме того, противники обвиняют его в том, что он не смог предотвратить нападение боевиков под командованием «Хамаса» на израильские общины 7 октября 2023 года. Тогда нападавшие убили примерно 1,2 тыс. человек, в основном гражданских лиц, и захватили в заложники еще 251 человека.

The Washington Times (Вашингтон, США) Нетаньяху публично отверг поддерживаемый Трампом план по разоружению «Хамаса» Израильские официальные лица, включая господина Нетаньяху, не комментировали соглашение с момента объявления о нем в июле. Ранее Израиль отвергал призывы гуманитарных организаций о выводе войск из Газы… Поддержанный Трампом мирный план по Газе… предусматривал постепенный вывод израильских войск и разоружение «Хамаса» при передаче функций по поддержанию безопасности международным силам. Публичное неприятие господином Нетаньяху этого соглашения подчеркивает то отчаянное политическое положение, в котором он оказался. Ему предстоит тяжелая кампания по переизбранию… Многие в Израиле говорят, что правительство господина Нетаньяху не смогло на самом деле победить «Хамас» в Газе, а попытки свергнуть правительство Ирана и устранить угрозы со стороны «Хезболлы» на севере также окончились неудачей.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Израиль отверг план Трампа по Газе из 15 пунктов, усугубляя напряженность в отношениях с США Нетаньяху играет в очень опасную игру с Трампом. Израиль становится все более непопулярным в США, а Демократическая партия все больше склоняется в сторону поддержки палестинского дела. В свою очередь, Трамп может решить, что пришло время порвать с Израилем… Выдвинутые Нетаньяху условия могут оказаться крайне проблематичными для Совета мира и посредников, которые потратили месяцы на то, чтобы попытаться добиться разоружения «Хамаса»… С тех пор как «Хамас» и Израиль договорились о номинальном перемирии в октябре прошлого года, эксперты выражали скептицизм по поводу того, что Израиль будет соблюдать соглашение: его войска продолжали уничтожать Газу, убивая сотни человек… Израильские войска и поселенцы продолжают наносить ежедневные удары по всему оккупированному Западному берегу, в то время как партия Нетаньяху пытается завоевать голоса поселенцев на выборах в парламент, до которых осталось менее трех месяцев.

Channel News Asia (Сингапур) Нетаньяху отверг план по Газе, что знаменует новый разрыв с Трампом После более чем недели постепенного усиления критики мирного плана и несмотря на получение заверений в том, что Израилю не придется начинать вывод войск из Газы немедленно, Нетаньяху под давлением своих правых союзников открыто выступил против сделки… До недавнего времени Нетаньяху активно использовал в своей предвыборной кампании тему отношений с Трампом, который предпринял беспрецедентные шаги по поддержке Израиля и даже перевел в Иерусалим посольство США в стране… Стивен Занес, профессор политологии Университета Сан-Франциско, говорит, что Нетаньяху, возможно, рассчитывает на то, что Вашингтон снова поменяет свою позицию, чтобы учесть опасения Израиля… Нетаньяху также может использовать в свою пользу международное противодействие своей позиции у себя дома, представляя себя тем, кто может твердо противостоять внешнему давлению.

Подготовил Николай Зубов