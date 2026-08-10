В Смоленске оштрафовали прикурившую от «Вечного огня» 16-летнюю девушку

Смоленский областной суд признал 16-летнюю девушку виновной в реабилитации нацизма. Ей назначили штраф 30 тыс. руб., а также запретили администрировать сайты в течение года. Об этом рассказали в областном управлении прокуратуры.

Как установил суд, в марте 2026 года девушка забралась на постамент «Вечного огня» в Сквере Памяти Героев и прикурила от него сигарету. Свои действия она снимала на телефон. Позже видео опубликовали в соцсетях.

Никита Черненко