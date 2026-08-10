ЦИК организует голосование в следственных изоляторах 84 субъектов

Содержащиеся в СИЗО россияне смогут проголосовать на выборах в первый день — 18 сентября, сообщила на заседании член Центризбиркома Эльмира Хаймурзина. По ее словам, такая дата выбрана для удобства подсчета голосов региональными избиркомами.

Голосование для арестованных организуют в 211 СИЗО в 84 субъектах. Госпожа Хаймурзина пояснила: в четырех субъектах (Севастополь, Запорожская область, Ненецкий и Чукотский АО) нет следственных изоляторов, а в Москве выборы пройдут с использованием электронного голосования.

Эльмира Хаймурзина также представила данные ФСИН: по состоянию на июнь 2026 года, в восьми субъектах, где пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в СИЗО содержатся 760 человек. Речь идет о Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в России 18-20 сентября. ЦИК зарегистрировала кандидатов от 11 политических партий. Будут избраны 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, столько же – по одномандатным округам.

Полина Мотызлевская