«Россети Тюмень» установили 39 новых опор ЛЭП в рамках реконструкции сетей в Тюменском округе

В Тюменском муниципальном округе «Россети Тюмень» выполняют третью очередь масштабного проекта реконструкции распределительных сетей. За три недели энергетики практически заново возвели участки двух линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 0,4 и 10 кВ в СНТСН «Романтик» и СНТ «Надежда - 3». Технические мероприятия ведутся для повышения надежности электроснабжения жилого сектора и социально значимых объектов.

Специалисты системообразующей территориальной сетевой организации заменяют устаревшие элементы на современное оборудование российского производства. Кроме того, для увеличения пропускной способности ЛЭП энергетики монтируют самонесущий изолированный провод большего сечения.

Работники «Россети Тюмень» установили 39 новых железобетонных опор и оснастили ЛЭП современным проводом протяженностью порядка 1,2 километра. Трасса одной из ЛЭП проходит в труднодоступной болотистой местности, для проезда спецтехники к месту проведения работ специалисты возводили участки временной дороги из мобильных полимерных настилов

Реконструкция энергообъектов в Тюменском муниципальном округе продлится до конца ноября этого года и охватит 26 населенных пунктов. В целях безопасности персонала при проведении мероприятий временно ограничивают электроснабжение. График локальных перерывов подачи электроэнергии заблаговременно направляется гарантирующему поставщику и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте «Россети Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Дополнительную информацию жители могут получить по номеру единой горячей линии 8-800-220-0-220 и короткому номеру 220.

АО «Россети Тюмень»