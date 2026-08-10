«Такие корзинки всегда были популярны в быту»
Анна Минакова — о летнем символе французского стиля
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Летний образ модной француженки немыслим без плетеной корзинки. Эта история началась еще в 1950-х, когда Лазурный берег стал самым модным местом летнего отдыха, а Брижит Бардо начала брать на пляж обычную корзину, с которой ходят на рынок.
После, в 1960-70-х, Джейн Биркин перенесла ее из пляжной и курортной жизни в городскую. Она ходила с корзиной по Парижу, брала ее в рестораны и даже появлялась с ней на Каннском кинофестивале. Такие корзинки всегда были популярны в быту во Франции, особенно в Провансе. Но по легенде, любимая корзина Биркин — не французская, она купила ее за несколько фунтов на одном из лондонских рынков.
Сегодня стилизованные версии таких корзин регулярно выпускают модные бренды. Самые «корзинистые» модели сумок с кожаными деталями можно сейчас найти у Jacquemus и Miu Miu.
А настоящую корзину с перевязанными американскими банданами ручкой можно найти у итальянского бренда Fortela. Это нишевая марка, основанная коллекционером винтажной одежды Алессандро Скварци. Бренд вдохновляется американской рабочей одеждой, винтажной военной формой и стилем Дикого Запада. Отсюда и добавление к французскому шику американских деталей.