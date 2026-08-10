Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters

Каждый пятый пользователь платформы применял ее для поиска потенциального партнера, показывают опросы. Многие годы LinkedIn удерживал роль исключительно профессиональной соцсети. Сотрудники компаний в постах спокойно хвастаются профессиональными достижениями, ведь кто знает, как это отразится на дальнейших поворотах карьеры. Работодатели спешат опубликовать свои вакансии. Явления могут стать виральными, и нужный соискатель точно найдется.

Порассуждать о трендах в своей среде или пожаловаться на фейковые вакансии, созданные для сбора данных, — святое дело. Но постепенно рабочая соцсеть превращается в неожиданное пространство для романтических отношений. Компания Zety, которая специализируется на выверенных резюме, опросила более 1 тыс. американских работников. Оказалось, один из восьми респондентов уже был в романтических отношениях после общения на LinkedIn.

При этом 65% респондентов опасались вреда своей репутации после таких знакомств, но примерно треть об этом не беспокоились. 20% участников исследования искали на просторах рабочей соцсети подходящую пару. 50% уверены, что информация на LinkedIn более достоверна, чем в профилях тех же людей на сайтах знакомств. Три четверти респондентов признали, что считают соцсеть строго профессиональным ресурсом. И все же 26% назвали допустимым использование его для знакомств (и мужчины вдвое чаще, чем женщины).

Миллениалы и зумеры значительно чаще используют профессиональную площадку для романтической охоты, чем люди постарше. Смотрят, как правило, на пять элементов: фотографию профиля, биографию, количество общих контактов, карьерный путь и уровень образования. Все это говорит не только о положении человека в компании, но и о ценностях, приоритетах, личных качествах. Впрочем, шансы на успех все еще невысоки. Получив романтическое сообщение, более половины обладателей аккаунта почувствуют себя некомфортно или даже заблокируют отправителя. Только 16% сказали, что будут польщены вниманием.

Яна Лубнина