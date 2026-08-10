Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

За последние десятилетия новостройки заметно изменились не только внешне, но и внутри. Одной из самых заметных перемен стала высота потолков: если в массовых панельных домах советского периода она составляла 2,5 м, то сегодня этот показатель вырос примерно на 30 см. Современные квартиры в среднем на 10% выше типовых советских панелек, подсчитали специалисты компаний MACON и «Талан».

Высота потолков остается одним из ключевых параметров, определяющих восприятие качества жилья. Более высокие помещения традиционно ассоциируются с жильем высокого класса, однако их строительство требует дополнительных затрат. Эксперты отмечают, что квартиры с потолками около 2,5 м по-прежнему встречаются, но составляют лишь 15% строящихся проектов. Абсолютное большинство рынка — более 60% новостроек — приходится на дома с высотой потолков 2,7–2,8 м. Еще пятая часть проектов предлагает потолки высотой около 3 м.

Региональный анализ также показывает существенные различия. В половине крупных российских городов с населением более 250 тыс. человек средняя высота потолков составляет 2,7 м. Такой показатель характерен, например, для Новосибирска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владивостоке и Ставрополе среднее значение достигает 2,8 м. Москва и Казань выделяются еще более высоким показателем — около 3 м — благодаря высокой доле проектов бизнес- и элитного сегментов. По мнению аналитиков, различия между городами объясняются не численностью населения, а структурой локального рынка: долей панельного домостроения, распространенностью проектов высокого класса и особенностями этажности.

Светлана Бардина