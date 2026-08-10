Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images

Предок тенниса — старинная французская игра же-де-пом («игра в ладонь»), что-то вроде ручного мяча. Она напоминала нынешний пляжный волейбол. Игроки перекидывались мячиком через натянутую веревку. Только не в бикини, а в камзолах и кюлотах. Же-де-пом было игрой аристократов. Затем веревку сменила сетка, а в руках игроков появились ракетки со струнами из овечьих кишок.

С таким сложным инструментарием игра окончательно перешла к избранным. В нее играли при европейских королевских дворах и только в закрытых помещениях. Незачем черни наблюдать за тем, как развлекаются обладатели голубой крови. Лишь в 1873-м офицер британской армии Уолтер Клоптон Уингфилд запатентовал игру с сеткой и ракетками на траве.

Четыре года спустя по правилам, описанным Уингфилдом, в Уимблдоне прошел первый теннисный турнир. Через семь лет к теннису допустили женщин, а через 70 — профессиональных спортсменов. Но имидж у игры все равно аристократический. Историю не перепишешь.

Павел Шинский