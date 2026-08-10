Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Dunham / AP Фото: Matt Dunham / AP

Из 190 видов птиц, вымерших начиная с 1500 года, самый известный на планете — это, пожалуй, маврикийский дронт, в народе птица-додо. Он вымер в конце XVII века по вине человека. Островные птицы утратили способность летать, вили гнезда прямо на земле и из-за отсутствия хищников стали очень доверчивыми, что и сделало их легкой добычей. Как для завезенных на остров животных — свиней, собак, крыс, которыми кишили парусные корабли, — так и для моряков, которые отстреливали птиц, несмотря на то, что мясо у них было жестким.

Странная, немного несуразная птица до метра в высоту и весом от 10 кг до 18 кг была чем-то похожа на индюка с увесистым жирным брюшком и мощным крючковатым клювом. Один из первых скелетов эндемика обнаружил британский естествоиспытатель Джордж Кларк на острове Маврикий, в болоте Маросанж, в 1865 году. А самые первые документальные упоминания о дронте оставили голландские мореплаватели в 1598 году. К слову, первыми на остров высадились португальцы, а после голландцев остров принадлежал какое-то время французам, затем англичанам.

Додо — национальный символ страны. Изображения большой птицы появляются буквально везде: на марках, гербе, банкнотах, сувенирах всех мастей. Додо — это еще и глобальный печальный символ охраны природы. Ведь маврикийский дронт — чуть ли не первый вид, который исчез по вине человека. В XIX веке части скелетов еще продавали на аукционах. Так птица разлетелась по всему свету. Но многие из вас, уверен, как и я, впервые услышали о додо, прочитав «Алису в Стране чудес» или послушав одноименную радиопьесу. Льюис Кэррол увековечил птицу в своем произведении. Более того, этот образ считается карикатурным автопортретом писателя. По одной из версий, Кэррол с трудом произносил свою настоящую фамилию из-за заикания. Получалось: Чарльз Лютвидж Доджсон.

Всеволод Абдулов на пластинке 1976 года исполняет роли птицы Додо и Чеширского Кота. Додо одновременно мудрый проводник, философ и своеобразное альтер эго автора. Ну и последнее. Хочется мне, чтобы всегда меня вы узнавали: «Буду я птицей в волшебной стране. Птицей Додо меня дети прозвали».

Дмитрий Буткевич