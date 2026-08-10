Компания Aston Martin продала 50,1% прав на использование своего имени вне автомобильной сферы, чтобы обеспечить финансирование и сохранить бизнес. Британский производитель спорткаров передал долю в правах на брендинг неавтомобильных проектов американской группе Authentic Brands. Новое соглашение разделяет бренд Aston Martin на две части. Права на использование имени в производстве автомобилей и в «Формуле 1» остаются у компании. Все остальное — права на мерчендайзинг и товары класса люкс, всевозможные коллаборации, связанные с виски или участием в фильмах о Джеймсе Бонде, а также лицензирование других lifestyle-проектов — переходят к Authentic Brands.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aston Martin Фото: Aston Martin

Кредиторы, которым компания сегодня должна порядка $1,75 млрд, негативно отреагировали на известие и угрожают подать иск. Они утверждают, что передача интеллектуальной собственности нарушает условия облигаций и выводит ключевые активы из-под их контроля. Кроме того, сама схема перехода прав выглядит не слишком прозрачной — упомяну хотя бы то, что в ней задействована офшорная структура на Каймановых островах. Финансовые проблемы преследуют Aston Martin уже не первый год. И, вероятно, торговля собственным именем — это едва ли не единственное, что осталось компании. Между тем надо отдавать себе отчет: идя на подобное, компания серьезно рискует, потому что никто не будет дорожить ее именем так, как она сама.

Буквально на днях появилась новость о том, что жильцы роскошной башни Aston Martin Residences в Майами, построенной два года назад, начали жаловаться на трещины и протечки в здании. Апартаменты с двумя спальнями там стоят от $2 млн до $3,5 млн. Представители кондоминиума подали судебные иски против застройщика, подрядчиков и дизайнерских компаний, участвовавших в проекте. Понятно, что специалисты Aston Martin не занимались заливкой бетона или укладкой плитки. Они дали кондоминиуму свое имя, а дизайнеры марки разработали интерьеры общественных пространств. Но совершенно очевидно: независимо от того, придется ли девелоперу отвечать по иску и выплачивать компенсацию, Aston Martin уже несет репутационные потери.

Дмитрий Гронский