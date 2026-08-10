Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Недавно глава OpenAI Сэм Альтман удалил TikTok. Человек, который стоит у руля одной из самых мощных технологических компаний мира, признался: бесконечная лента коротких видео отнимает слишком много внимания. И, возможно, он попал в точку. Проблема не только в потерянных часах, а в том, что происходит с нашим мозгом, когда мы постоянно живем в режиме цифрового потребления.

Новое исследование, опубликованное в PLOS One, показало: чрезмерное использование интернета стремительно ухудшает настроение, повышает стресс и приводит к тому, что человек забрасывает другие важные сферы жизни. Но почему интернет делает нас несчастными? Ученые наблюдали за жизнью почти тысячи испытуемых и выяснили, что онлайн удерживает нас чувством соблазна — желанием еще раз проверить ленту, получив новую порцию информации или эмоций.

Парадокс в том, что соцсети вообще не делают нас счастливыми. Это всего лишь автомат с вознаграждением для мозга. Новое сообщение, лайк, смешное видео… маленькие всплески удовольствия. Но им на смену часто приходит усталость.

Еще один фактор — постоянное сравнение своей жизни с чужой, которая — ну естественно — более успешная, яркая, да и вообще идеальная. Ученые подытоживают, что опасен не сам интернет, а момент, когда он начинает вытеснять то, что поддерживает психику: движение, природу, живое общение и ощущение контроля над своей жизнью.

Получается парадокс. Технологии обещали сделать нашу жизнь проще, но мы начали отдавать им свое внимание и время. А это по-прежнему самая важная валюта.

Анна Кулецкая