Нефтяники выстроятся по вертикали

Промышленно-энергетический форум TNF 2026 впервые объединит на одной площадке представителей 18 вертикально интегрированных нефтяных компаний. В программу войдут: технологические дни, встречи с поставщиками, переговоры с заказчиками и обсуждение федеральных проектов в сфере нефтегазового оборудования. Форум пройдет в Тюмени 14–17 сентября.

Отдельные технологические дни и специализированные мероприятия проведут: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НОВАТЭК», АО «НК «Нефтиса», АО НК «КазМунайГаз», АО НК «QazaqGaz» и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC).

Представители компаний планируют представить актуальные производственные задачи и обсудить их с поставщиками, разработчиками технологий и инжиниринговыми организациями. ADNOC также проведет международный Demo Day, на котором рассмотрит российские технологические продукты с учетом корпоративных требований компании.

Дни поставщика на форуме организуют: ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ООО «Иркутская нефтяная компания», АО «Транснефть-Сибирь», ПАО «Сибур Холдинг», АО НК «КазМунайГаз» и АО НК «QazaqGaz». Производители смогут представить заказчикам свои решения, получить обратную связь и обсудить возможные условия сотрудничества.

На площадке TNF также будут работать партнерские пространства ПАО «Газпром», ПАО «Газпром Нефть», АО НК «КазМунайГаз» и АО НК «QazaqGaz». Они предназначены для переговоров с потенциальными поставщиками, обсуждения технических требований и перспектив долгосрочного взаимодействия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диаграмма: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF Диаграмма: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF

В рамках форума пройдет заседание Координационного совета по межотраслевому оборудованию и оборудованию для топливно-энергетического комплекса под председательством главы Минпромторга Антона Алиханова. Участники планируют подвести промежуточные итоги пяти федеральных проектов, связанных с разработкой отечественного оборудования и технологий для нефтегазовой отрасли.

Темой TNF 2026 станет «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия перемен». Деловая программа будет разделена на три направления: «Технологии и цифра», «Стратегии» и «Люди».