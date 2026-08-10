Глава Минтруда Котяков: в РФ растет спрос на робототехников и операторов дронов

Министр труда Антон Котяков сообщил «РИА Новости» о росте спроса в России на специалистов по робототехнике, управлению беспилотниками и внедрению искусственного интеллекта. По словам министра, эти профессии пока не относятся к массовым, но работодатели активно ими интересуются.

Также в промышленных регионах высокий спрос наблюдается на операторов станков с числовым программным управлением и производственных линий. Антон Котяков подчеркнул, что «эти направления однозначно перспективны и будут пользоваться спросом».