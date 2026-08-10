На оружейном заводе в Болгарии произошли взрывы

Неподалеку от болгарского города Трявна произошли взрывы на складах боеприпасов военного завода в селе Белица. По предварительным данным, ЧП спровоцировало возгорание грузового автомобиля на территории предприятия. Над местом инцидента поднимаются густые клубы дыма, очевидцы сообщают о звуках новых взрывов.

Мэр Трявны Денчо Минев в социальных сетях подтвердил, что на месте работают пожарные и полиция, район происшествия полностью оцеплен. В связи с выбросом вредных газов и загрязнением воздуха местным жителям рекомендовано закрыть окна, использовать защитные маски и по возможности оставаться в помещениях. Информации о пострадавших и раненых на данный момент не поступало.

Инцидент произошел около 11:30 по местному времени (совпадает с московским). Национальная система оповещения населения была активирована в экстренном порядке. Как уточняет газета «24 часа», завод принадлежит оружейной компании ЕМСО, владельцем которой является известный болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев.