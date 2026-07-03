Глава Ижевска сохранил позицию в медиарейтинге первых лиц в ПФО в июне

Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков остался на 13-й (из 28) строчке медиарейтинга первых лиц столиц субъектов в ПФО по итогам июня. Такие данные приводит «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, ВКонтакте Фото: Дмитрий Чистяков, ВКонтакте

Медиаиндекс господина Чистякова также не изменился — 1,2 тыс. поинтов. Этот показатель учитывает цитируемость, позитивный или негативный фон сообщений и их заметность в СМИ. База анализа — 109 тыс. источников.

Первое место в рейтинге занял глава Самары Иван Носков с медиаиндексом 22,6 тыс. очков. Аутсайдером в нем стала председатель совета депутатов Саранска Татьяна Шукшина. Она набрала 3 очка.

Председатель гордумы Ижевска Любовь Зайцева за месяц поднялась на одну позицию и заняла 24-е место. Медиаиндекс спикера муниципального парламента — 169,6 поинтов.

Напомним, в майском медиарейтинге губернаторов регионов РФ глава Удмуртии Александр Бречалов потерял 9 позиций, заняв 72-е место.

Владислав Галичанин