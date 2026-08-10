МИД Молдавии отозвал посла из России после падения БПЛА

Министерство иностранных дел Молдавии объявило об отзыве для консультаций посла из России. Поводом послужило падение и взрыв БПЛА на территории республики. Об этом министерство сообщило в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Katharina Schraeder / dpa / Global Look Press Фото: Katharina Schraeder / dpa / Global Look Press

«Данный инцидент представляет собой серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и поставил под угрозу безопасность наших граждан», — указано в заявлении.

Обломки летательного аппарата обнаружили 9 августа возле села Крокмаз в Молдавии, недалеко от границы с Украиной. В результате падения БПЛА никто не пострадал. МИД России пока официально не комментировал заявление молдавской стороны.