МИД Молдавии отозвал посла из России после падения БПЛА
Министерство иностранных дел Молдавии объявило об отзыве для консультаций посла из России. Поводом послужило падение и взрыв БПЛА на территории республики. Об этом министерство сообщило в Telegram.
Фото: Katharina Schraeder / dpa / Global Look Press
«Данный инцидент представляет собой серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и поставил под угрозу безопасность наших граждан», — указано в заявлении.
Обломки летательного аппарата обнаружили 9 августа возле села Крокмаз в Молдавии, недалеко от границы с Украиной. В результате падения БПЛА никто не пострадал. МИД России пока официально не комментировал заявление молдавской стороны.
13 июля 2026 года Министерство иностранных дел Молдавии уже выражало протест послу России Олегу Озерову после обнаружения на юге страны упавшего беспилотника, который, по мнению ведомства, мог быть российским. Ранее, в ночь на 8 июня 2026 года, в Оргеевском районе Молдавии взорвался беспилотный летательный аппарат, но пострадавших не было.
В начале июня 2026 года посла Озерова вызывали в молдавский МИД из-за падения беспилотника в Румынии 29 мая 2026 года, тогда пострадали четыре человека и были эвакуированы 70 жителей. Молдавские власти ранее, 13 мая 2026 года, также возлагали ответственность на Россию за нарушение воздушного пространства, когда БПЛА пересек государственную границу Молдавии.