Дональда Трампа берут в разработку

Демократы готовят масштабные расследования против Дональда Трампа, его спонсоров и господрядчиков. Но сценарий может быть реализован только если партия победит на промежуточных выборах в ноябре, указывают эксперты. Чем расследования могут обернуться для 47-го президента США?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tierney L. Cross / Reuters Фото: Tierney L. Cross / Reuters

Если демократы в ноябре победят, то уйдут «в полный отрыв» в расследованиях против американского президента. Так, собеседники The Guardian, в том числе бывший федеральный прокурор и специальный советник Белого дома во времена первого срока Трампа Тай Кобб, называют уровень коррупции при 47-м президенте США «уникальным». По их словам, это все равно, что сравнивать «Форт-Нокс с детской копилкой».

При этом Демократическая партия извлекла урок из первого срока Трампа. Тогда его дважды пытались отстранить от должности и дважды его оправдал Сенат. И теперь демократы выбрали иную стратегию — масштабное коррупционное расследование в отношении связанных с Трампом компаний. По данным Reuters, среди них Apple, Palantir, Blackstone, BlackRock и Tesla. Демократы рассчитывают, что это будет эффективнее, чем напрямую противостоять Белому дому, продолжает преподаватель Дрексельского университета Сергей Костяев:

«В прессе появляется все больше сообщений о том, что компании, связанные с Трампом, и его многочисленные дети внезапно резко улучшили свои дела. Здесь явно есть что расследовать. Но расследование, скорее всего, будет иметь и пиаровский эффект: его могут использовать, чтобы снизить популярность Республиканской партии и создать условия для победы демократов на выборах 2028 года».

По данным СМИ, демократы, в частности, планируют собрать доказательства по целой палитре нарушений Белого дома — от иммиграционных рейдов, сокрытия данных по делу Джеффри Эпштейна и преследований политических противников Трампа, до растущих расходов на бальный зал и поддержки рынка криптовалют, которая совпала с сообщениями о колоссальном доходе 47-го президент США. Он составил почти в $1,5 млрд от своих криптопроектов. В Белом доме это опровергали.

По данным Reuters, Демпартия обсуждала возможность сделать слушания публичными, а документы запрашивать в том числе у организаций, связанных с политическим и деловым окружение Трампа. И это действительно может быть более эффективно, чем сам импичмент, рассуждает старший юрист компании a.t.Legal Илья Пасенко:

«Дальше материалы будут направлены в суд, чтобы сформировать полноценное и обоснованное обвинение, которое будет сложнее опровергнуть простыми ссылками на политические разногласия. Собранные доказательства могут стать основанием для импичмента. Даже если голосование не пройдет, сама процедура и накопленный массив доказательств могут серьезно ударить по политическим амбициям и будущему Трампа и связанных с ним лиц».

По закону, президент наделен иммунитетом от уголовного преследования. Но есть нюансы, отмечает политолог-американист Ян Веселов:

«Сам Конгресс не может лишить президента иммунитета. Бывших президентов потенциально можно преследовать, но, как говорит Верховный суд, нельзя привлекать их к ответственности за действия, связанные с исполнением официальных обязанностей. В некоторых случаях этот иммунитет можно преодолеть, если суд согласится с аргументами обвинения. Но в целом защита через иммунитет остается достаточно сильной — и для Трампа, и для всех прошлых и будущих президентов».

Чего не скажешь об окружении Трампа, продолжает Ян Веселов:

«Минюст сейчас возглавляет бывший адвокат Дональда Трампа Тодд Бланш, и он явно не станет предъявлять ему обвинения. Но следующая администрация сможет это сделать. При этом иммунитет не распространяется на других членов администрации и членов семьи Трампа. Конечно, Трамп может превентивно помиловать их перед уходом, как, например, делал Джо Байден. Но если этого не произойдет, расследования потенциально могут привести к уголовному преследованию людей из окружения Трампа уже после его ухода из Белого дома».

Согласно последним опросам, впервые за 10 лет больше трети американцев сочли, что демократы лучше справляются с экономическими проблемами. Кроме того, некоторые агентства указывают, что если бы промежуточные выборы проходили сейчас, Демпартия победила бы.

Екатерина Вихарева