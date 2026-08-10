Без туриста и вино не в радость

Урожай будет хороший, но непонятно, что с ним делать: виноделы и садоводы Крыма готовятся пережить катастрофический сезон. Проблемы не ограничиваются топливным кризисом, рассказывают собеседники “Ъ FM”. Логистика с материка либо нарушена, либо стала слишком дорогой. При этом у многих остаются вопросы, как хранить урожай. А сезон сбора стартует уже во второй половине августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Вдобавок за лето приехало мало туристов. А именно на них рассчитана большая часть бизнеса на полуострове, говорит основатель семейной винодельни Belmas Winery из Севастополя Рустам Акиниязов:

«Проблемы с топливом отражаются на работе, но электричество влияет еще сильнее. Виноделие зависит от мощных охладительных установок: при отключении электроэнергии может пострадать вино. У кого-то есть генераторы, но без стабильного электричества сложно поддерживать качество, к которому мы привыкли. Главная проблема сейчас — логистика. Мы не можем нормально доставлять с материка бутылки для розлива: поставщики либо отказываются работать, либо выставляют запредельные цены. Сложнее стало и вывозить продукцию из Крыма.

Но прогнозы по урожаю хорошие, сезон пока обещает быть неплохим. Однако многое будет зависеть от того, кто сможет вовремя собрать урожай, произвести качественное вино и доставить его до потребителя. Главный удар по винодельням нанес бензиновый кризис и перебои с электричеством, которые фактически обнулили туристический сезон в Крыму. Мы открыли pop-up-ресторан прямо на винограднике, но туристов практически нет.

Для нас сезон оказался провальным по доходам и продажам, и многие хозяйства это очень сильно почувствуют».

На Крым приходится примерно пятая часть всего выпускаемого в России вина. И, по данным Роскачества, регион в 2026 году впервые вышел на первое место по предпочтениям покупателей. Некоторым виноделам пришлось закупать дизельные генераторы и ставить солнечные батареи, чтобы хозяйство не погибло, делится основатель UPPA Winery Павел Швец:

«Урожай 2026 года по качеству и объему пока лучший за последние 20 лет. Поэтому на остальные проблемы стараемся не обращать внимания. Но перебои с электричеством, топливом и интернетом серьезно осложняют работу, а из-за обстрелов затруднен вывоз продукции на материк. Внутреннего рынка практически нет: туристов в Крыму почти не осталось, местным жителям тоже сейчас не до вина. Мы закупили генераторы и дизель, хотя топливо подорожало примерно втрое. При этом виноградники не перенесешь — лозы живут 50-100 лет, поэтому продолжаем работать.

Каковы последствия сезона для виноделия? Наша продукция требует выдержки, поэтому непроданные сейчас вина просто продолжают храниться и улучшаться. У нас есть запас примерно на полгода-год. А производители недорогого молодого вина испытывают гораздо более серьезные сложности».

Собеседники “Ъ FM” из Крыма отмечают, что дефицит топлива сказался даже на количестве обработок виноградников и садов от болезней и вредителей. Кроме того, полив на полуострове зависит от наличия электричества для работы насосных станций. Вдобавок себестоимость хранения выросла в два раза, логистики — в три, говорит глава союза «Садоводы Крыма» Алла Берегельская-Фещук:

«Как только появляется электричество, аграрии сразу поливают — днем или ночью, главное, чтобы была возможность. Последние две недели стоит жара до 39 градусов, осадков нет уже 10 дней. Урожай в этом году заложился хороший: в отличие от прошлого года, возвратных заморозков удалось избежать. Но окончательно оценить его можно будет после начала уборки 20 августа — все будет зависеть от того, насколько хватит воды для налива и созревания яблок. Их стараются сразу сортировать и реализовывать. Но крупным предприятиям сложно быстро переработать и продать весь объем. Генераторы увеличивают себестоимость, логистика остается сложной. Более мелкие хозяйства отправляют продукцию на материк небольшими партиями, в том числе на оптовые рынки, но планировать поставки заранее трудно».

Среди регионов Крым вместе с Донбассом и Калининградской областью оказался в приоритете поставок топлива, который определило правительство. Росстат отчитывается, что цена бензина и дизеля на полуострове после июньских и июльских пиков сейчас падает. То есть литр 92-го стоит в среднем 163 руб., 95-го — 200 руб., а дизель — 190 руб.

Александра Абанькова