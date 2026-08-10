Reuters: премьера Малайзии госпитализировали для удаления грыжи

Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима госпитализировали для проведения плановой операции по лечению грыжи. Об этом его врачи сообщили Reuters. Господин Ибрагим останется под наблюдением в течение двух дней.

«Сейчас он проходит курс физиотерапии и находится под наблюдением группы медицинских экспертов, которые следят за тем, чтобы процесс выздоровления идет благополучно», — отмечается в заявлении врачей.

Премьер-министру Малайзии 79 лет. Как отмечает Reuters, в ноябре 2025 года господин Ибрагим отменил поездку в Паханг из-за болей в спине. После прохождения планового обследования ему выдали заключение, подтверждающее хорошее состояние здоровья.