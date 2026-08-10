Частные инвесторы за год вдвое увеличили вложения в акции на Мосбирже

Инвестиции физлиц в акции на Мосбирже (MOEX: MOEX) в июле 2026 года выросли в 1,9 раза год к году, до 25,1 млрд руб. Совокупный приток средств частных инвесторов в ценные бумаги за месяц составил 142,9 млрд руб., следует из данных площадки.

Основной объем пришелся на облигации — 100,9 млрд руб. Вложения в ПИФы достигли 16,8 млрд руб. В портфелях розничных инвесторов лидируют акции «Сбербанка» (обыкновенные — 31,2%, привилегированные — 7,1%). Также в лидерах — «ЛУКОЙЛ» (12,7%), «Газпром» (11,5%), ВТБ (7,5%), «Т-Технологии» (7,1%), «Яндекс» (6,5%), «Роснефть» (5,5%), Х5 (5,5%) и «НОВАТЭК» (5,3%).

Число физлиц с брокерскими счетами выросло за июль на 343,5 тыс., до 42,2 млн. Общее количество открытых счетов увеличилось до 80,8 млн. Доля частных инвесторов в обороте акций сохраняется на высоком уровне — 63,3%, на срочном рынке — 50,9%, в облигациях — 14,5%.